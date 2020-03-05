ЦИК просит АП Кишинева аннулировать регистрацию кандидата партии “Шор” на выборах в Хынчештах

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Центральная избирательная комиссия просит Апелляционную палату Кишинева аннулировать регистрацию кандидата партии “Шор” Виталия Балинского на должность депутата парламента по округу №38, Хынчешты. Соответствующее решение было принято накануне ЦИК вследствие обращения, поданного Либеральной партией о допущенных данным формированием нарушений в рамках избирательной кампании.

Как сообщается в пресс-релизе ЦИК, речь, в частности, об использовании незадекларированных финансовых фондов и материалов и организации перевозки избирателей в электоральных целях. Также Центральная избирательная комиссия намерена обратиться в Генеральную прокуратуру для рассмотрения данных нарушений сквозь призму статьи 1811 Уголовного кодекса РМ.

Напомним, новые парламентские выборы в округе №38, Хынчешты, пройдут 15 марта.