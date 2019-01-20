ЦИК принял к сведению решение об открытии избирательных участков за рубежом

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Правительство и Министерство иностранных дел и европейской интеграции могут начать процесс организации 125 избирательных участков в трех одномандатных округах за пределами Республики Молдова для парламентских выборов, намеченных на 24 февраля. Центральная избирательная комиссия принял к сведению в субботу, 19 января, решение об открытии избирательных участков.

Таким образом, для округа №49 – на востоке от Республики Молдова будет открыто 27 избирательных участков. Для округа № 50 – на западе от Республики Молдова будет открыто 83 избирательных участка, а для округа 51 – для США и Канады будет открыто 15 избирательных участков.

В то же время Центральная избирательная комиссия установила, что граждане Молдовы, проживающие в приднестровском регионе, смогут голосовать на парламентских выборах 24 февраля и республиканском консультативном референдуме в округах 47 и 48 на 47 избирательных участках.

Напомним, ранее ПСРМ раскритиковала решение правительства об открытии всего 11 избирательных участков в России. Партия социалистов собирается оспорить его в суде.