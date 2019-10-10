ЦИК прилагает усилия для обеспечения прозрачности и правильности финансирования избирательной кампании по выборам, намеченным на 20 октября

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обращает внимание на важность обеспечения прозрачности и правильности финансирования избирательных кампаний конкурентами на выборах, назначенных на 20 октября. Для достижения этой цели ЦИК предприняла ряд действий.

Для рассмотрения финансовых отчетов, представленных конкурентами на выборах в этот период, была запрошена помощь других государственных органов. Для оперативной проверки пожертвований конкурентов на выборах ЦИК обратилась в Государственную налоговую службу, а для получения информации о пожертвованиях из пенсий и пособий Комиссия обратилась к Национальной кассе социального страхования о предоставлении данных о физических лицах, получающих пенсии или другие социальные выплаты (пособия, помощь, компенсации). В то же время, Агентство по государственным закупкам предоставляет, при необходимости, информацию о юридических лицах, которые за последние три года до начала избирательного периода заключили договоры о государственных закупках работ, товаров или услуг. Некоторые данные по этим ситуациям уже представлены, другие находятся на стадии изучения. Для обеспечения оперативности процесса проверки содержимого финансовых отчетов конкурентов на выборах, эта информация обычно предоставляется в течение 24 часов, сообщает пресс-служба ЦИК.

В этом контексте, Центральная избирательная комиссия вновь обращает внимание на необходимость соблюдения норм избирательного законодательства и связанного с ним законодательства, регулирующего финансирование избирательных кампаний конкурентов на выборах.