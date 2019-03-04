ЦИК подвел итоги выборов: кто войдет в новый состав парламента (ФОТО)

ЦИК подвел итоги выборов: кто войдет в новый состав парламента (ФОТО)

Центральная избирательная комиссия на заседании от 3 марта подвела итоги голосования на парламентских выборах 24 февраля по общенациональному и одномандатным округам. 

По общенациональному округу были признаны действительными 1 416 359 голосов избирателей. Ниже представлен список депутатов, прошедших в парламент по партийным спискам:

В то же время был утвержден список депутатов, прошедших в законодательный орган страны по одномандатным округам:

Центральная избирательная комиссия представит отчет об итогах выборов Конституционному суду, который должен утвердить результаты и признать мандаты народных избранников.

 

 

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