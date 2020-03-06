ЦИК подала заявление об отмене регистрации кандидата от партии “Шор” на выборах в Хынчештах

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Председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил сообщил сегодня на пресс-конференции, что в Апелляционную палату Кишинёва было подано заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №38 от политической партии “Шор” Виталия Балинского.

Глава ЦИК отметил, что решение комиссии было принято после жалобы, поступившей от председателя Либеральной партии Дорина Киртоакэ, кандидата от блока “Unirea” на выборах в Хынчештах, передаёт moldpres.md.

– Причиной наших действий стало несоблюдение избирательного законодательства данным конкурентом, а именно: использование им незадекларированных финансовых средств и материалов, – подчеркнул Чимил.

Он добавил, что, прежде чем просить суд отменить регистрацию кандидата, Центральная избирательная комиссия ознакомилась с видеодоказательствами и протоколами о констатации фактов, по которым были заслушаны некоторые избиратели из округа Хынчешты. Они подтвердили, что пользовались услугами по перевозке, экскурсиями, бесплатным питанием. Всё это было организовано участником предвыборной гонки от партии “Шор”. Апелляционная палата должна рассмотреть заявление ЦИК в течение пяти дней.

Напомним, что 15 марта в одномандатном избирательном округе №38, муниципий Хынчешты, пройдут новые парламентские выборы. Они состоятся после того, как Александру Ботнарь сложил с себя мандат депутата, чтобы занять кресло примара Хынчешт.