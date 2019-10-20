ЦИК: Первые результаты голосования будут представлены к 22.00

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В 7.00 были открыты все избирательные участки по стране. Об этом на первом за сегодня брифинге ЦИК сообщил председатель комиссии Дорин Чимил.

Он напомнил, что сегодня проходят всеобщие местные выборы. На 898 мандатов примара претендуют 3761 человек, а на 11580 мандатов советника – 50410 человек. В списки внесены 2 803 740 избиратели.

Для всеобщих местных выборов ЦИК отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней. Аккредитованы 1600 местных и 145 международных наблюдателей.

Также сегодня проходят новые парламентские выборы по четырем одномандатным округам: №17, 33, 48 и 50. На должность депутатов по ним претендуют 29 человек.

Первые результаты голосования будут представлены к 22.00. Следующий брифинг ЦИК состоится в 13.00.