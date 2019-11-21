ЦИК отмечает 22-летие деятельности

Центральная избирательная комиссия Республики Молдова отмечает сегодня 22 года деятельности.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, постоянный статус Центризбирком РМ получил после утверждения Кодекса о выборах, который унифицировал избирательные процедуры по организации всех видов выборов.

Нынешнее руководство ЦИК заявляет, что «только путем участия и сотрудничества всех заинтересованных сторон – избирательных органов, центральных органов государственной власти, политических партий, граждан, гражданского общества, средств массовой информации как в предвыборный период, так и в период между выборами можно получить еще лучшие результаты в организации и проведении выборов в Республике Молдова».

Руководство комиссии заверило, что члены ЦИК будут и впредь прилагать совместные усилия, чтобы стать открытым, прозрачным и профессиональным учреждением, готовым выполнять свои обязанности, обеспечивая доступную и справедливую избирательную структуру, которой будут доверять все граждане, пишет moldpres.md.