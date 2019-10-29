ЦИК опубликовала важную информацию о голосовании во втором туре

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Избиратели, которые между первым и вторым туром всеобщих местных выборов сменили прописку, смогут проголосовать на основании тех же избирательных списков и на тех же избирательных участках, что и 20 октября 2019 года. Решение накануне приняла Центральная избирательная комиссия.

В то же время избиратели, которые подали заявление о голосовании по месту нахождения в первом туре, смогут проголосовать на дому и во втором туре, даже если не подали повторного заявления в этом отношении, за исключением тех случаев, если они отказались от этого права в той же форме, в которой был сделан запрос. Электоральное бюро избирательного участка, при принятии решения о мобильных урнах, должно будет подтвердить запросы, которые были поданы для первого тура.

Напомним, 3 ноября состоится второй тур голосования, в рамках которого будут избраны 384 примара.