ЦИК опубликовал список партий, которые могут участвовать в парламентских выборах (ФОТО)

ЦИК опубликовал список партий, которые могут участвовать в парламентских выборах (ФОТО)

Центральная избирательная комиссия опубликовала список 46 партий и общественно-политических организаций, которые имеют право участвовать в парламентских выборах 24 февраля 2019 года. Информация была представлена комиссии Агентством публичных услуг. 

В то же время ЦИК отметил, что у 25 политических партий истек мандат руководителей. В данной связи Центральная избирательная комиссия обратилась к данным формированиям с просьбой обновить эту информацию.

Список партий, которые могут участвовать в выборах, представлен ниже.

 

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