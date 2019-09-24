ЦИК определила тираж бюллетеней для голосования на новых парламентских выборах по избирательным округам № 48 и 50

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Центральная избирательная комиссия установила сегодня тираж бюллетеней для голосования на новых парламентских выборах 20 октября 2019 года на избирательных участках в избирательных округах № 48 и 50. По решению ЦИК, для двух округов будет отпечатано 70 тыс. и, соответственно, 310 950 экземпляров.

Среди избирательных участков в избирательном округе №48 будет распределено, в основном, по 3000 бюллетеней на каждый участок. По избирательному округу №50 бюллетени будут распределены, исходя из предполагаемого количества избирателей, установленного на основе информации, представленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции и поступившей в ЦИК, но будет отпечатано не более 5000 бюллетеней для каждого избирательного участка, пишет moldpres.md.

Все отпечатанные бюллетени будут распределены по одномандатным окружным избирательным советам, а затем – направлены в избирательные бюро избирательных участков. Образцы бюллетеней для предстоящих выборов ЦИК утвердил на прошлой неделе.