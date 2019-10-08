ЦИК: Нэстасе должен выбрать – быть кандидатом в генпримары или примаром Кишинева на несколько недель

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Андрею Нэстасе предстоит выбрать, будет ли он кандидатом на должность генпримара или же станет главой муниципия на несколько недель, до того, как будут признаны результаты всеобщих местных выборов, намеченных на 20 октября. Об этом заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский, комментируя сегодняшнее решение Апелляционной палаты Кишинева.

– Сегодняшним решением Апелляционной палаты Андрей Нэстасе стал примаром муниципия Кишинёв по итогам выборов, которые состоялись весной прошлого года. Таким образом, он должен будет взять на себя обязанности градоначальника, однако его мандат продлится несколько недель – до утверждения результатов всеобщих местных выборов, которые пройдут 20 октября текущего года. В то же время хочу отметить, что если Нэстасе решит продолжить участие в избирательной кампании, тогда, не позднее, чем завтра, он должен приостановить исполнение обязанностей примара муниципия Кишинёв, – отметил он.

Сегодня, спустя год и 4 месяца Апелляционная палата столицы отменила решение кишинёвского суда о непризнании результатов досрочных выборов генерального примара Кишинёва в 2018 году, когда им был избран Андрей Нэстасе.