ЦИК направит на избирательные участки за границей почти 2 миллиона бюллетеней

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Центральная избирательная комиссия установила число бюллетеней для голосования на парламентских выборах и республиканском консультативном референдуме от 24 февраля для избирательных участков за рубежом. Речь идет о миллионе 981 тысяче 200 экземпляров, миллион 600 тысяч 800 из которых будут отпечатаны на государственном языке, а 363 тысячи 400 – на русском.

Отпечатанные бюллетени будут переданы электоральным бюро по одномандатным избирательным округам, а впоследствии их отправят электоральным бюро на избирательных участках, сформированных за пределами Республики Молдова. В соответствии с положениями Кодекса о выборах, ЦИК отправляет бюллетени для голосования по меньшей мере за 3 дня до дня голосования, отталкиваясь от приблизительного числа избирателей, находящихся в той или иной стране в зависимости от представленной МИДЕИ и собранной Комиссией информации, но не более чем 5000 бюллетеней на каждый участок.

Напомним, что 24 февраля 2019 года за пределами РМ будут открыты 125 избирательных участков. Печать бюллетеней, которые будут отправлены за границу, начинается сегодня.