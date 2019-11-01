ЦИК начинает распределять бюллетени для голосования во втором туре выборов

ЦИК начинает распределять бюллетени для голосования во втором туре выборов

Подготовка ко второму туру всеобщих местных выборов – на последней стометровке. На протяжении всего сегодняшнего дня бюллетени для голосования будут распределены и переданы окружным избирательным советам для того, чтобы уже завтра они попали на все избирательные участки в населенных пунктах, где пройдет второй тур. 

Перевозку бюллетеней из типографии в офисы окружных избирательных советов будут обеспечивать сотрудники инспекторатов полиции. Они же будут охранять бюллетени до дня выборов.

Напомним, второй тур всеобщих местных выборов пройдет в 384 населенных пунктах страны, включая Кишинев, пройдет в это воскресенье, 3 ноября.

 

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