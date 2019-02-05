ЦИК начинает печать бюллетеней

0

Центральная избирательная комиссия начинает сегодня, 5 февраля, печать бюллетеней – правда, пока только для Республиканского консультативного референдума. Их передадут на избирательные участки, которые будут открыты 24 февраля за пределами нашей страны.

Печать бюллетеней начнется в 13.00 в Центральной типографии в Кишиневе. Согласно статье 60, пункту 8 Кодекса о выборах РМ, при печати бюллетеней могут присутствовать электоральные конкуренты, СМИ и аккредитованные на выборах наблюдатели.