ЦИК: Избиратели из Хынчешт могут подавать заявления о голосовании по месту нахождения

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что избиратели из одномандатного округа № 38, муниципия Хынчешты, могут подавать заявления о голосовании по месту нахождения до 14 марта включительно.

Согласно законодательству о выборах, избиратель, который по состоянию здоровья либо по иным уважительным причинам не может прибыть в помещение для голосования, может подать в участковое избирательное бюро заявление о голосовании по месту нахождения при помощи переносной урны. Заявления могут подаваться в письменном виде не ранее чем за две недели до дня выборов и не позднее 18 часов предшествующего голосованию дня. Только лица с нарушением зрения могут подавать заявления о голосовании по месту нахождения в устной форме. В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15 часов при условии представления медицинской справки, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В день выборов председатель участкового избирательного бюро назначает как минимум двух членов бюро, которые отправятся с переносной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания избирателя для проведения голосования. Голосование по месту нахождения может быть запрошено только в пределах границ избирательного участка, где у избирателя имеется регистрация места жительства/места пребывания.

Указанные лица голосуют по списку избирателей, голосующих по месту нахождения, составленному участковым избирательным бюро на основании их заявлений. В списке избирателей напротив фамилии соответствующего лица делается пометка «Голосовал по месту нахождения».

Напоминаем, что 15 марта 2020 года в одномандатном округе № 38, муниципия Хынчешты, пройдут новые парламентские выборы.