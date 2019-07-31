ЦИК инициировала процедуру утверждения мандатов двух депутатов парламента

ЦИК инициировала процедуру утверждения мандатов двух депутатов парламента

Вчера, 30 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению образование двух вакантных мандатов депутатов Парламента Республики Молдова и инициировала процедуру признания действительными мандатов кандидатов.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на основании имеющихся документов мандаты депутатов пришлись на резервных кандидатов Руксанду Главан по списку Демократической партии Молдовы и Сергея Катаранчука по списку избирательного блока «ACUM».

Постановление Комиссии будет передано в Конституционный суд для признания действительными мандатов депутатов.

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