Цифровые услуги в примарии: Чебан объявил о создании специальной рабочей группы (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел сегодня, 22 ноября, встречу с более чем 50 представителями IT-компаний. Чебан сообщил им, что хочет, чтобы примария Кишинева была транспарентной, а предоставляемые ею услуги стали цифровыми.



– Помимо всех приоритетов развития Кишинева, каковыми являются инфраструктура, инвестиции и городское развитие, необходимо превратить муниципий в умный и в зеленый город. Для этого предложил специалистам IТ-сектора выступить с четкими и выгодными проектами, в первую очередь для муниципалитета и жителей, – сказал Чебан, добавив, что по этому показателю Кишинев сильно отстает от других столиц мира.

Градоначальник отметил, что он рад активности представителей IT и тому, что их программы продаются далеко за пределами нашей республики, но выразил сожаление в связи с тем, что в Молдове эта работа не оценена должным образом.

– В итоге приняли решение создать рабочую группу, в которую войдут как представители IT, так и примарии, которые будут работать вместе и создадут проекты для развития. Надеюсь на скорейшие результаты, – отметил Ион Чебан