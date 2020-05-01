Цифровая библиотека educatieonline.md насчитывает уже 1000 видеоуроков

Цифровая библиотека educatieonline.md насчитывает уже 1000 видеоуроков

Об этом на своей странице в соцсети пишет генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Градоначальник отмечает, что это – половина от всего объема материалов, которые предстоит создать на первом этапе этого проекта. 

– 1000 видеоуроков уже доступны для всех учащихся страны. Они были разработаны за три недели – в рекордный срок для такого большого объема работы. В последующий период библиотеку пополнят еще 817 видеоуроков, – написал он. 

Чебан поблагодарил всех участников данного процесса и партнеров. Он отметил, что видеоуроки можно смотреть как на Youtube-каналах, так и по телевизору. Операторы “Moldtelecom”, “StarNet” и “Arax” предоставили для этого 24 канала в своих сетках вещания. В то же время, с 30 апреля кабельный оператор “TV Sat” начал показ уроков на телеканалах Дондюшан, Дрокии и Оргеева.

Генпримар призвал детей и родителей использовать платформу educatieonline.md для дистанционного обучения.

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