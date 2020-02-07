Чужой паспорт – не помеха: молдаванку-нарушительницу задержали на соседней границе

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23-летняя гражданка Молдовы пыталась попасть на работу в Италию с чужим паспортом. Девушка не могла пересечь границу соседней страны.

6 февраля гражданку Молдовы остановили в румынском пункте пропуска “Борш”. Гражданка предъявила для проверки чужой паспорт, пишет echipa.md.

В ответ на расспросы полицейских девушка призналась, что купила документ у неизвестного лица. Она хотела использовать его для трудоустройства в Италии, поскольку срок действия итальянского ВНЖ у неё истёк.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.