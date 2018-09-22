Чужими руками жар загребая: жителей Приднестровья предупредили об опасном мошенничестве

Чужими руками жар загребая: жителей Приднестровья предупредили об опасном мошенничестве

Жителей левобережной Молдовы продолжают вовлекать в опасные для них схемы по перегону в Украину автомобилей, зарегистрированных в странах дальнего зарубежья.

Согласно сообщению МВД Приднестровья, за оформление документов и перегон машин через таможенный пункт посредники готовы заплатить от 200 до 600 приднестровских рублей. Однако они не информируют граждан о дальнейших правовых последствиях.

Так, если автомобиль не будет вывезен из Украины в течение года, то человек, оформивший его на себя, будет привлечён к ответственности за нарушение положений Таможенного кодекса Украины. За превышение сроков временного ввоза нарушителю грозит штраф в размере от 850 до 17000 гривен. До момента выплаты штрафа человеку могут запретить въезд на территорию соседнего государства. Вовлекая приднестровских жителей в подобные «серые» схемы, сами посредники не нарушают действующего законодательства.

В Приднестровье предупредили его жителей, желающих получения “легких денег”, о необходимости быть осторожными.

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