Чуть лучше, чем в Нигерии: набор первоклассника в Молдове обходится почти в 40% от среднего дохода жителей страны

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Хоть образование в Молдове официально считается бесплатным, однако собрать ребёнка в первый класс – удовольствие не из дешёвых.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого picodi.com, согласно которому набор первоклассника в Молдове обходится в 104 доллара, что составляет 36,66% от среднего дохода населения нашей страны. Хуже обстоят дела только в Нигерии, где на то, чтобы собрать первоклассника к школе, нужно потратить почти 55% от среднего дохода. На третьем месте – Вьетнам, жители которого тратят почти 33% от среднего дохода на набор первоклассника.

И даже у наших соседей ситуация не столь плачевна. Так, например, чтобы закупить необходимые товары для первоклашек, украинцы тратят 25,33% от среднего дохода, а румыны – 13,37%. А в России набор первоклассника стоит 125 долларов, что составляет почти 19% от среднего дохода населения. Стоит отметить, что дороже всего собрать первоклассника стоит в Великобритании – 183 доллара. Однако это составляет чуть меньше 9% от среднего дохода британцев.

Наиболее привлекательно статистики выглядят в экономически развитых странах. К примеру, швейцарские родители потратили чуть менее 3% от месячной зарплаты на покупку товаров для первоклассника (примерно 145 долларов). В Канаде, Франции, США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах этот показатель не превышает 4%.