Чума свиней не отступает: на юге страны выявили новую вспышку

Чума свиней не отступает: на юге страны выявили новую вспышку

В селе Твардица Тараклийского района зафиксировали очередной очаг опасной вирусной болезни, называемой африканской чумой свиней (АЧС).

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП). Диагноз подтвердил Республиканский центр ветеринарной диагностики на основе проб, взятых у домашних животных в указанном населённом пункте.

С момента подтверждения заболевания был объявлен карантин, а чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Тараклии разработала и утвердила план действий по борьбе и устранению АЧС.  Нацагентство безопасности пищевых продуктов постоянно контролирует эпизоотическую ситуацию через территориальные структуры.

Представители НАБПП призывают всех владельцев домашних свиней обращаться к специалистам при первых проявлениях симптомов африканской чумы у животных или их внезапной смерти, а также в случае нахождения мёртвых диких свиней.

Напомним, что в конце прошлой недели вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Гагаузском селе Бешгиоз.

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