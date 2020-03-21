Чудовищный случай: житель Кишинёва поджёг себя в автомобиле из-за долгов

Чудовищный случай: житель Кишинёва поджёг себя в автомобиле из-за долгов

Обгоревшее тело мужчины нашли в Запорожце. Неподалёку полицейские обнаружили и прощальную записку, в которой погибший извинился перед родными и попросил погасить его долги. Согласно предварительным данным, речь идёт о 10 000 евро. 

Инцидент произошёл под Яловенами. Прохожие вызвали полицию, когда заметили в поле сгоревший автомобиль. Прибывшие на место происшествия оперативники нашли в сгоревшей машине труп мужчины, передаёт deschide.md.

По данным источников из Инспектората полиции Яловен, была установлена личность погибшего. Им оказался житель Кишинёва. Он свёл счёты с жизнью из-за долга. Пенсионер отправился на собственном автомобиле в поле, где поджёг себя.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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