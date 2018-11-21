Чудовищный случай в троллейбусе: человеку на инвалидной коляске отказали опускать пандус и оставили на остановке

Инцидент произошёл вчера, 20 ноября, приблизительно в 17.20, на улице Флорэрий. На остановке троллейбус ожидали двое: девушка и человек на инвалидной коляске.

О случившемся рассказала Александра, которая попыталась помочь мужчине с ограниченными возможностями, но столкнулась с невежеством водителя и кондуктора троллейбуса. История немедленно была опубликована в социальной сети.

По словам автора поста, она и мужчина на инвалидной коляске ожидали троллейбус №7. На улице было весьма холодно, поэтому, когда транспорт подъехал, будущие пассажиры очень обрадовались. Троллейбус почему-то остановился дальше остановки. Девушка побежала вперёд, зашла в троллейбус и попросила кондуктора опустить пандус, так как сзади едет мужчина на инвалидной коляске. В то время человек с ограниченными возможностями ещё не добрался до троллейбуса.

– Я не получила ответа, поэтому я попросила опустить пандус громче. В это время водитель закрыл двери. Кондуктор мне сказал, что они не могут помочь человеку на инвалидной коляске залезть в троллейбус (отмечу, что троллейбус нового типа). Я достала телефон и стала снимать водителя и кондуктора. На это водитель мне сказал: «Девушка, ты хочешь попасть сегодня в реанимацию», – рассказала Александра.