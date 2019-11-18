Чудовищный случай в столице: злоумышленник повредил машину скорой помощи и избил водителя (ФОТО)

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Беспрецедентный случай произошёл в воскресенье, 17 ноября, в столице. Бригада врачей прибыла на вызов по адресу Петру Заднипру, 18/2. Водитель находился в спецавтомобиле, когда на него напал неизвестный мужчина.

По данным пресс-службы Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, неизвестный подошёл к автомобилю и напал на водителя. После этого он начал бить металлическим предметом по машине. Таким образом мужчина повредил ветровое стекло авто, боковые окна и заднее, а также зеркала.

Водитель был вынужден закрыться в машине и вызвать полицию. Вскоре правоохранители задержали хулигана.

Обстоятельства случившегося выясняются.