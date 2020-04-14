Чудовищный случай в Окнице: отец изнасиловал собственную дочь

Чудовищный случай в Окнице: отец изнасиловал собственную дочь

Житель Окницкого района был задержан правоохранителями после того, как изнасиловал собственную дочь. О случившемся в полицию сообщила бабушка девочки.

Согласно полученным данным, 68-летняя пенсионерка рассказала, что её 16-летнюю внучку дважды изнасиловал отец. По её словам, 36-летний мужчина надругался над дочерью минувшей осенью и в конце марта этого года, передаёт deschide.md.

Полицейские инициировали расследование по данному факту.

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