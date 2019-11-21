Чудовищный случай в Новых Аненах: горе-отец поджёг собственного ребёнка

Чудовищный случай в Новых Аненах: горе-отец поджёг собственного ребёнка

Преступление, совершённое с особой жестокостью, было зарегистрировано в селе Новоаненского района. Там 7-летний ребёнок был госпитализирован после того, как отец облил его руку легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Ребёнок получил серьёзные ожоги, а мать отвела его в больницу только спустя несколько дней после происшествия. Полицию вызвали соседи семьи. На данный момент несовершеннолетний находится в больнице под наблюдением врачей, передаёт publika.md.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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