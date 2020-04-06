(ОБНОВЛЕНО) Чудовищный случай в Бельцах: мужчину нашли в луже крови (ФОТО)

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Бездыханное тело мужчины обнаружили в луже крови в собственном доме в Бельцах. Инцидент произошел сегодня утром.

Согласно предварительным данным, погибший – 55-летний мужчина. Прибывшие на место ЧП судмедэксперты нашли на его теле большое количество следов насильственной смерти, в том числе рваную рану в области шеи, передаёт deschide.md.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Бельц Евгении Молчановой, органы правопорядка задержали двоих подозреваемых. Речь идёт о мужчинах в возрасте 54 и 36 лет. Полицейские нашли в их домах вещи, запачканные кровью, а также орудие убийства – нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор на 72 часа.

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