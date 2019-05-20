Чудовищное убийство в Страшенах: женщина нанесла сыну смертельный удар ножом в сердце

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Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве собственного сына. Трагедия произошла в воскресенье, 19 мая, в селе Кэприяна Страшенского района.

По данным полиции, вчера вечером между 58-летней женщиной и её 35-летним сыном вспыхнула ссора, которая завершилась убийством. Женщина в гневе схватила нож и нанесла сыну удар в область сердца. Он оказался смертельным, мужчина скончался до приезда врачей скорой помощи.

Женщина была задержана на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.