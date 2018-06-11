Чудовищное убийство в Криулянах: мужчина забил до смерти и закопал тело бывшей сожительницы у себя во дворе (ФОТО)

Подозреваемого арестовали на 72 часа. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщает пресс-служба полиции, органы правопорядка задержали 48-летнего жителя села Бэлэбэнешть Криулянского района по подозрению в убийстве бывшей сожительницы.

Согласно материалам дела, 1 июня в полицию обратилась женщина с просьбой найти её подругу, которая уже несколько дней отсутствует дома и не отвечает на звонки. В результате следственных мероприятий было установлено, что в ночь с 30 по 31 мая в доме подозреваемого между 38-летней женщиной и её бывшим сожителем возник конфликт, который позже перерос в драку. В ходе побоища мужчина нанёс смертельный удар по голове бывшей возлюбленной. Дабы избежать наказания, мужчина вырыл яму у себя во дворе и в ночь на 1 июня закопал тело погибшей, а одежду и телефон позже поджог.

В результате обысков во дворе подозреваемого было обнаружено тело его бывшей сожительницы. Труп был направлен в Центр технико-криминалистической и судебной экспертизы.

По факту умышленного убийства было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.