Чудовищное убийство в Яловенах: труп мужчины был найден в ванне со связанными ногами и руками

Чудовищное убийство в Яловенах: труп мужчины был найден в ванне со связанными ногами и руками

Страшная смерть недавно приехавшего из-за границы жителя Яловен – тайна, покрытая мраком. Его бездыханное тело с признаками насильственной смерти обнаружили в ванне со связанными руками и ногами. 

Жуткая находка была сделана вчера в селе Хорешть Яловенского района соседями погибшего, которые вызвали полицию. По словам главы Инспектората полиции Яловен Павла Дамински, жертвой является 50-летний мужчина, который недавно приехал домой из-за границы. Его труп был найден в ванной комнате его дома, пишет deschide.md.

– На его теле было обнаружено большое количество следов насильственной смерти, включая раны в районе головы. У него были связаны руки и ноги. По предварительным данным, мужчина был в разводе, а в начале этой недели приехал с работы из-за границы. Из дома не пропали ценные вещи, но следствие ещё не установило, была ли у него крупная сумма денег, – рассказал Дамински.

У правоохранителей нет пока подозреваемых в убийстве, но они предпринимают меры по идентификации и задержанию преступников. Труп убитого был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу, с помощью которой будет установлена причина и обстоятельства смерти.

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