Чудовищная трагедия в Оргееве: один ребенок убил другого из-за игровой приставки

Чудовищная трагедия в Оргееве: один ребенок убил другого из-за игровой приставки
14-летний подросток в Оргееве хладнокровно убил своего 12-летнего приятеля, нанеся ему по меньшей мере 12 ранений кухонным ножом по всему телу. Убийца не хотел возвращать жертве ранее одолженную ему игровую приставку. Это и стало причиной чудовищного преступления. 

Тело мальчика с ножевыми ранениями нашли этим утром в подвале заброшенного недостроенного здания. Личность подозреваемого удалось быстро установить. Им оказался 14-летний подросток. Он совершил убийство из-за игровой приставки, которую мальчик одолжил ему ранее. Возвращать ее подросток не хотел, поэтому решился на преступление, пишет deschide.md.
Подозреваемый вместе с отцом были доставлены в инспекторат полиции Оргеева для дачи показания. Подросток сознался в содеянном и был задержан на 24 часа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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