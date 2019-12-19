Чудовищная находка: в Новых Аненах обнаружили разлагающиеся трупы супругов

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Чудовищную находку обнаружили в селе Хырбовэц Новоаненского района. Местная жительница отправилась проведать сватов, но увидела их разлагающиеся трупы. Женщина вызвала полицию.

По данным органов правопорядка, на место происшествия прибыла оперативная группа Инспектората полиции Новых Анен, а также судмедэксперт. В доме были найдены разлагающиеся тела 58-летней женщины и её 64-летнего супруга, передаёт deschide.md.

На теле погибших не было признаков насильственной смерти. Предполагается, что супруги скончались вследствие отравления угарным газом.

Обстоятельства выясняются.