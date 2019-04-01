Чудовищная находка: в мусорном баке на Рышкановке обнаружили труп мужчины (ВИДЕО)

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В одном из мусорных баков в столичном секторе Рышкановка нашли тело мужчины. Сотрудники полиции считают, что речь идёт об убийстве.

Труп мужчины со следами насильственной смерти обнаружила вчера, 31 марта, ранним утром жительница одного из домов. Личность погибшего была установлена – им оказался 32-летний житель микрорайона. Предполагается, что он был задушен, передаёт canal3.md.

– Здесь вообще таких вещей не происходило. Никогда. То, что здесь бомжи бывают, они тут тусуются, но чтобы убили… Вообще район очень спокойный, – рассказал житель сектора.

Стоит отметить, что погибший не был трудоустроен. Кроме этого, он был ранее судим. Тем не менее, соседи говорят, что он был хорошим человеком.

– Он парень был хороший, добродушный, но любил выпивать. С кем-то он, видимо, зацепился. Наверняка, с пьяными, раз так его изувечили, – считает соседка погибшего.

Сотрудникам полиции удалось идентифицировать и задержать двух подозреваемых. По словам сотрудника полиции Кристиана Никурюк, тело было направлено на экспертизу, в результате которой будет установлена точная причина смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.