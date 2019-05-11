Чудовищная находка: останки ребёнка и взрослого человека были обнаружены во время прокладки водопровода в Парканах

Чудовищная находка: останки ребёнка и взрослого человека были обнаружены во время прокладки водопровода в Парканах

Сообщение об обнаружении останков поступило в УВД Бендер. При проведении землеройных работ для прокладки водопровода на территории частного домовладения в селе Парканы, на глубине примерно 1 м 20 см, был найден человеческий череп.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, раскопки продолжили. Из земли извлекли части скелета взрослого человека и, предположительно, останки ребёнка. По предварительному заключению специалиста, захоронению более 50 лет. Изъятые останки направлены на экспертизу.

В ходе разбирательства было установлено, что данный участок новые хозяева приобрели в 2016 году. Старый дом снесли и начали строительство нового.

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