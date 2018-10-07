Чудом выжил, но остался ни с чем: в социальных сетях призывают помочь пострадавшему в результате взрыва на Рышкановке (ФОТО)

Можно сказать, что Александр Мокряк родился в рубашке. Три верхние квартиры обрушились в помещение, где он жил. Мужчина чудом выжил, вылез по обломкам, но в одночасье потерял всё.

Пользователь социальной сети опубликовал пост с призывом помочь пострадавшему в результате взрыва в доме на Московском проспекте, который произошёл вчера, 6 октября. По словам автора поста, Александр Мокряк потерял всё: документы, одежду, технику для работы, а уют и квартира остались в прошлом. Его квартира была полностью завалена обломками верхних помещений. Мужчина чудом выбрался из обломков.

– Пока государство решит с какой-то помощью, не оставьте его в беде! С миру по нитке! Не думаю, что сильно обеднеем. Позвоните, поздравьте со вторым днем рождения. И хотя Саша шутит, что стал счастливым обладателем 4-х квартир, я думаю, что ему нужна наша поддержка, – написал автор поста.

Старые номера телефонов Александра Мокряка не доступны, так как телефоны остались в разрушенной квартире. Позвонить и предложить свою помощь можно по новому номеру – 079 911 833.

– Не знаю его лично, но готов принять его в нашу семью без условий и на неограниченное время, – написал пользователь Facebook Емил Маслюков. – Мы можем помочь посудой и мебелью, – написал еще один пользователь соцсети. – Мы принимаем его к себе, – написала Марианна.

Стоит отметить, что в результате взрыва в доме на Рышкановке без жилья остались порядка 80 семей. Те, кто хочет помочь пострадавшим, могут отнести вещи первой необходимости к дому № 11/5 на Московском проспекте, где произошёл взрыв, и где разбита палатка.