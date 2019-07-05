Чудом удалось избежать трагедии: в столице маршрутка едва не задавила пешеходов на «зебре» (ВИДЕО)

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Очередное грубое нарушение ПДД, допущенное водителем столичной маршрутки, было зафиксировано видеорегистратором другого участника дорожного движения. Микроавтобус едва не задавил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора.

Инцидент произошёл вчера, 4 июля, на улице Трандафирилор в столичном секторе Ботаника. Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения, ролик вскоре был опубликован в социальных сетях, передаёт jurnal.md.

Судя по видеозаписи, маршрутка с пассажирами ехала на высокой скорости. Доехав до пешеходного перехода, водитель не притормозил и проехал на красный сигнал светофора в тот момент, когда дорогу переходили пешеходы. Чудом удалось избежать трагедии – под колёса нарушителя никто не попал.