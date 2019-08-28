Чудо в пустыне

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Борис Бордман – о послушном климате, элите и молдавской технике

На днях в Молдове побывал наш земляк Борис Бордман, четверть века проработавший государственным референтом Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Израиля. Эксперт международного уровня, он побывал с рабочими поездками во многих странах мира и даже в африканском Камеруне, где перенимают израильский опыт ведения сельского хозяйства.

«АиФ в Молдове» попыталась выяснить у гостя, привлекают ли Молдову новейшие израильские технологии и инновации в АПК, есть ли интерес к совместным исследованиям и разработкам в области сельского хозяйства, обмену специалистами – всему тому, что называется научно-техническим сотрудничеством.

Святой треугольник

– Каждый знает, что большинство израильских земель – это засушливые и безводные территории с высокой солнечной радиацией. И в таких условиях горстка фермеров не только кормит 8,5 млн населения страны – они успешно конкурируют на рынке экспорта сельскохозяйственной продукции. Как крошечная страна в пустыне превратила особенности климата в свои бонусы?

– Отвечу максимально кратко на ваш вопрос. В Израиле любая проблема в аграрном секторе решается с помощью «святого треугольника»: Министерства сельского хозяйства, науки и фермеров. Сельхозпроизводитель – тут самое главное звено. Поэтому вся система работает на него. Как только у производителя возникает проблема, об этом сообщается в министерство и на её решение выделяются средства. Оплачиваются научные исследования и разработки коллективно: 50% средств выделяет государство, 15% – фермеры, 15% – международные грантовые программы, 20% – коммерческие компании.

– Наука – двигатель израильских сельскохозяйственных технологий. Это факт известный. Как она работает в поле, на ферме, в теплице?

– На нехватку воды наука ответила созданием системы капельного орошения, которой теперь пользуются во всём мире. Технологию придумал в 1960-е годы прошлого столетия инженер по водным ресурсам Симха Бласс. Вместе со своим сыном он создал первое устройство для обеспечения капельной подачи воды к корням растений. Теперь тысячи километров пластиковых труб, снабжённых небольшими отверстиями для орошения каждого отдельного дерева или растения, покрывают все угодья страны. Кроме этого, у нас применяется полив под давлением и подпочвенное орошение, которое препятствует всасыванию воды поверхностными корнями. Всеми поливными системами управляет компьютер, который отмечает то, что не видно глазу фермера: уровень влажности почвы, ежедневное увеличение диаметра стебля, плода и многие другие важные показатели.

Встречался в этот приезд со специалистами ассоциации производителей и экспортёров фруктов Моldova fruct. Их интересует израильский опыт ликвидации остатков химикатов в продовольственных продуктах. Процесс можно регулировать, но для этого нужны, в том числе, и хорошо оснащённые лаборатории, которые проверяли бы продукцию дома.

Душ и молочные реки

– Израиль часто называют страной молока и мёда. И это не поэтический образ. Ваша корова даёт 12,5 тыс. литров молока в год. Как это возможно?

– Молочное стадо в Израиле состоит в основном из коров голштинской израильской породы. Они отличаются продуктивностью, долголетием, стойкостью и плодовитостью. Тем не менее зимой продуктивность коров возрастает, а знойным летом – падает. А молокозаводы требуют от животноводов одинакового поступления продукции в любое время года, иначе ферма, не додавшая норму, платит штраф. И четвероногих «убедили» давать высокие удои, несмотря на жару. Наши коровы всю жизнь проводят на привязи, под крышей, но стен в коровниках нет. Мало того что животных обдувает ветер, они трижды в день получают охлаждающий душ, а затем – воздушную сушку. Прохладные водные процедуры позволили увеличить летние надои на три литра в день.

Хай-тек в теплице

– Пустыня и растениеводство – вещи несовместимые. Но ваше тепличное хозяйство, где выращиваются не только овощи, зелень, цветы, но и фрукты, виноград и даже рыба, давно убедило всех в обратном. Что нового появилось в этой агросфере?

– Да, цифры говорят сами за себя. Если средняя урожайность помидоров на открытом грунте составляет 60–80 тонн с гектара, то в теплицах с климатом, контролируемым компьютером, – 500 тонн. Израильская фермерская теплица внутри больше похожа на научную лабораторию, чем на хозяйственное подразделение.

Кстати, во многих хозяйствах томаты и клубнику выращивают без почвы – на питательном растворе, который постоянно движется по кругу по специальным желобам и трубам… на гидропонике. Интенсивное овощеводство обеспечивает поливочная линия, оснащённая компьютерной системой контроля. Вода, подкормки и добавки вносятся путём капельного орошения. В теплицах предусмотрен возврат воды. В очень жаркие дни для снижения температуры включается система контроля климата… Появились у нас теплицы на аэрофонике, где растения выращиваются с помощью паров воды. Для уничтожения клещей и других вредителей растительности в теплицах вместо химикатов используем шмелей. Они не только поедают вредных насекомых, но и опыляют культуры во время цветения. Специально для органического сельского хозяйства несколько компаний разводят разные породы пчёл, пауков, шмелей и мух, которые поедают вредных насекомых.

«Полевой спецназ»

– Чем занимается консультационная служба – одно из самых больших подразделений Министерства сельского хозяйства Израиля?

– Консультационная служба – это аграрная элита, которая связывает прикладную аграрную науку и фермера. Консультант, владея самыми разными знаниями агронауки, обязан оперативно решать проблемы производителя, будь то защита растений, покупка техники, переход на новую технологию. У нас фермер ни шагу не сделает без совета с консультантом. Всю неделю кабинеты моих коллег в министерстве пустуют. Специалисты находятся в хозяйствах, которые они патронируют. И только по средам, в день приёма посетителей, «полевой спецназ», как ещё называют консультантов, появляется в своих кабинетах.

Опыт – землякам

– Представители Министерства сельского хозяйства Молдовы, да и фермеры из регионов не раз посещали израильские международные курсы по продвижению передового опыта своего аграрного сектора. Помню, подписывались даже соглашения о совместных проектах. Но ничего из этого не вышло. Есть ли новые предложения?

– Встречался в этот приезд со специалистами ассоциации производителей и экспортёров фруктов Моldova fruct. Их интересует израильский опыт ликвидации остатков химикатов в продовольственных продуктах. Процесс можно регулировать, но для этого нужны, в том числе, и хорошо оснащённые лаборатории, которые проверяли бы продукцию дома. Гораздо хуже, если фрукты и овощи забракуют на рынке. По европейским законам, производитель обязан привезти забракованную партию в свою страну и только там её ликвидировать. После такой процедуры редкая фирма не окажется банкротом. Моя коллега Михаль Мазаки, эксперт по защите растений, и я проведём пробный курс с посещением хозяйств, чтобы на месте показать, что придётся в хозяйствах поменять с наименьшими затратами.

Горькие воспоминания

– Борис, в этом году исполняется ровно 30 лет со дня вашего отъезда в Израиль. Что с собой увозили в 1989 году из Молдавии?

– Бесценный опыт, который я получил на «Плодсельхозмаше»! Молдавские кулибины создавали такой большущий арсенал умной техники для работ в садах, виноградниках, питомниках и ягодниках, что теперь в это трудно поверить. Например, комбайн для уборки смородины «Плодсельхозмаша» не уступал финским аналогам, законодателям техники для ягодников. Я испытывал кишинёвскую технику по сбору смородины в Рязанской области – и знаю, о чём говорю. Когда меня во многих странах спрашивают, где купить хороший ягодноуборочный комбайн, я всегда с горечью вспоминаю разработки «Плодсельхозмаша» и очень жалею, что такая нужная агросектору техника, которую сегодня можно было бы продавать в разные страны, в Молдове не производится!

ДОСЬЕ

Борис Бордман родился в 1949 году в Кишинёве. Окончил факультет механизации Кишинёвского сельскохозяйственного института, работал начальником отдела испытаний и надёжности на ПО «Плодсельхозмаш».

В 1989 году репатриировался в Израиль. Там 25 лет проработал государственным референтом по механизации и технологиям в консультационной службе Министерства сельского хозяйства Израиля. В 2014 году удостоен звания лучшего работника минсельхоза страны. Автор более 50 научных статей, публикаций в израильской и зарубежной прессе.

Татьяна СОЛОВЬЁВА