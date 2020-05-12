Чудесный пейзаж на берегу Днестра: прилетела стая белых лебедей (ВИДЕО)

Чудесный пейзаж на берегу Днестра: прилетела стая белых лебедей (ВИДЕО)

Чудесный пейзаж открылся на правом берегу реки Днестр. В село Голерканы Дубоссарского района прилетели десятки лебедей. Местные жители сняли на видео эту прекрасную картину.

По словам автора ролика, в эти места никогда не прилетало так много лебедей, передаёт protv.md. Теперь берег Днестра в этой зоне превратился в настоящий заповедник.

Напомним, что в конце апреля большая стая лебедей прилетела на реку Куболта в село Путенешты Флорештского района.

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