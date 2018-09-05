Чудесное спасение: водитель разлетевшейся в клочья машины на оргеевской трассе цел и невредим (ВИДЕО)

Многих жителей Молдовы сегодня утром потрясли снимки с аварии на трассе Кишинев-Оргеев, где минивэн, столкнувшийся с грузовиком, оказался буквально “размазан”, как пластилиновый, по фуре.

По счастью, в этой аварии никто из людей не пострадал. Выяснилось, что в момент ДТП фура была припаркована, а в минивэне находился лишь водитель, который чудом не получил даже царапины, пишет protv.md.

По информации полиции, водитель минивэна был сильно уставшим и не заметил припаркованный на обочине грузовик. Проверка выявила, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения.