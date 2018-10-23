Чуда не произошло: Мужчина, которого засыпало песком в Кагуле, погиб (ВИДЕО)

Чуда не произошло: Мужчина, которого засыпало песком в Кагуле, погиб (ВИДЕО)

В 15.50 спасателям удалось вызволить тело 43-летнего мужчины из-под груды песка в карьере.  

Операция по вызволению мужчины длилась целых 8 часов. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 6.52 в селе Киселия Маре. На мужчину во время проведения работ обрушился край песчаного карьера, в результате чего он оказался заблокированным под насыпью. Вместе с ним в карьере работали еще двое мужчин, которые в момент обрушения находились в противоположной стороне и остались целыми и невредимыми.

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