Чтобы вернуть Porsche, молдаванин предъявил пограничникам фальшивую доверенность

Гражданин Молдовы предоставил сотрудникам Пограничной полиции Румынии фальшивую доверенность для того, чтобы вернуть автомобиль марки Porsche, который был ранее конфискован и находится на штраф-стоянке Пограничной полиции с 2016 года.

Инцидент произошёл 10 октября, когда к сотрудникам Пограничной полиции Галац обратился 42-летний мужчина, обладающий гражданством Республики Молдова и Румынии, с просьбой о возвращении его автомобиля марки Porsche.

Кроме заявления на возвращение транспортного средства, мужчина предъявил доверенность, выданную якобы украинским нотариусом, к которому прилагался перевод на румынский язык, а также свидетельство о регистрации, выданное в феврале 2018 года украинскими властями, пишет realitatea.md.

Во время тщательной проверки документа, в которой участвовали и украинские власти, был подтверждён факт фальсификации. В ходе допроса мужчина рассказал, что доверенность ему доставил из Украины курьер, и он не знал о том, что она является поддельной. Кроме того, он попросил вернуть всё же автомобиль, потому что ему необходимо вернуть его владельцу.

Сотрудники пограничной полиции расследуют это дело.