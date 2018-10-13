Чтобы вернуть Porsche, молдаванин предъявил пограничникам фальшивую доверенность

Чтобы вернуть Porsche, молдаванин предъявил пограничникам фальшивую доверенность

Гражданин Молдовы предоставил сотрудникам Пограничной полиции Румынии фальшивую доверенность для того, чтобы вернуть автомобиль марки Porsche, который был ранее конфискован и находится на штраф-стоянке Пограничной полиции с 2016 года.

Инцидент произошёл 10 октября, когда к сотрудникам Пограничной полиции Галац обратился 42-летний мужчина, обладающий гражданством Республики Молдова и Румынии, с просьбой о возвращении его автомобиля марки Porsche.

Кроме заявления на возвращение транспортного средства, мужчина предъявил доверенность, выданную якобы украинским нотариусом, к которому прилагался перевод на румынский язык, а также свидетельство о регистрации, выданное в феврале 2018 года украинскими властями, пишет realitatea.md.

Во время тщательной проверки документа, в которой участвовали и украинские власти, был подтверждён факт фальсификации. В ходе допроса мужчина рассказал, что доверенность ему доставил из Украины курьер, и он не знал о том, что она является поддельной. Кроме того, он попросил вернуть всё же автомобиль, потому что ему необходимо вернуть его владельцу.

Сотрудники пограничной полиции расследуют это дело.

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