Чтобы помнили и понимали

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К 70-летию Победы наши московские коллеги из «АиФ» издали «Детскую книгу войны», собрав в неё реальные дневники детей военного времени.

Позже сделали аудиоверсию, озвучив эти пронзительные детские строки голосами известных актёров и телеведущих. А к нынешнему юбилею решили «оживить» некоторые истории, выпустив серию из 10 анимационных роликов. Это первый. Таня, по дневникам которой, написанным зимой 1942 года, создан этот мультфильм, жива.



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Бессмертный полк.

Аудио прочтение «Детской книги войны» на радио Шансон.

Детская книга войны. Можно читать на русском и англ. языках, а также слушать (на русском яз.).

Специальный раздел «Антивирус», где будут собраны истории добрых дел со стороны коммерческих компаний, некоммерческих организаций и отдельных людей в этот сложный для всех период.

Таких примеров становится всё больше. Одни оказывают помощь больным, другие – здоровым, у которых тоже немало проблем, связанных с жизнью в режиме самоизоляции и других ограничений.