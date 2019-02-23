Чтобы дальше зарабатывать на непризнании Приднестровья, “Шериф” идет против Путина и за Плахотнюка (ВИДЕО)

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Системная попытка подкупа граждан Молдовы с правом голоса на левом берегу Днестра невозможна без административного ресурса и без участия тех, кто контролирует там ситуацию, в частности – компании “Шериф”. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках передачи “Механизм действия” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Думаю, понятно, почему это происходит. Некоторым на левом берегу невыгодно, чтобы Додон укрепился после парламентских выборов. Укрепление Додона и пропрезидентской партии означает, что надо договариваться и решать приднестровскую проблему. Но некоторые там не хотят решать эту проблему, поэтому делают всё возможное, чтобы помочь Демократической партии получить больше голосов, – сказал он.

Президент уверен: несмотря на то, что большинство простых приднестровцев хотят объединения двух берегов Днестра, “верхушке” это неинтересно, так как она хочет и дальше зарабатывать на непризнании Приднестровья. Именно поэтому “Шериф” решил пойти против Путина и за Плахотнюка. Отсюда и 20 долларов, которые предлагают приднестровцам с молдавскими паспортами в обмен на голос за ДПМ и ее сателлитов на завтрашних выборах. Однако глава государства склонен считать, что это возымеет, скорее, обратный эффект.

– Пройдет или нет? Думаю, что не получится. Думаю, люди возьмут эти 20$ и проголосуют так, как они считают нужным. Такое уже было. Это будет показательно: мы все ждем этих результатов. У меня есть информация, как задействованы на правом берегу силовики, как полицейские там в очень хорошем контакте со своими партнерами с левого берега, как будут получать номера автотранспорта, на котором будут ехать люди, которых обязали за кого-то голосовать. Эти автобусы “нельзя” останавливать, но есть поручение останавливать другой транспорт и не дать возможность доехать до участков. Документация будет, и потом будем со всем разбираться. Знаю, что люди, которые все организуют на левом берегу, призывают голосовать за конкретные фамилии так называемых независимых кандидатов. Посмотрим, думаю, эффект может быть обратным, – сказал он.

Додон также отметил, что он открыто выступает за сближение с РФ, за изучение русского языка в молдавских школах, и против НАТО и унионистов, что ранее он добился того, чтобы Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Однако сейчас жителям Приднестровья с молдавскими паспортами предлагают по 20 долларов за то, чтобы они проголосовали за тех, кто выступает за вступление в НАТО, кто говорит, что у них румынская кровь и кто хвастается, что они против России.

– У меня есть очень простое предложение: давайте жить дружно. Все заканчивается: и хорошее, и плохое. У нас есть шанс решить эту проблему и войти в историю. Моя задача – чтобы мы объединились. Если мы это сможем – это будет хорошо для всех. Тогда у нас будет будущее, – подытожил он.