Что значит символ СЕ и с чем его можно спутать: Агентство по защите прав потребителей даёт советы по выбору игрушек

В связи с приближающимся Международным днём защиты детей количество проданных игрушек значительно возрастает, а вместе с этим увеличивается и вероятность того, что эти игрушки являются небезопасными и предоставляют угрозу для детей. В связи с этим Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком призывает потребителей более серьёзно и ответственно подходить к выбору игрушек для детей.
Игрушки привносят существенный вклад в развитие детей. Для того, чтобы дети смогли получить от них только пользу, следует учитывать следующие критерии при выборе игрушек:
- будьте более избирательными и не покупайте игрушки в местах, которые вызывают сомнения;
- не покупайте игрушки, в качестве которых вы усомнились;
- задавайте вопросы продавцу. Вы имеете право быть полностью проинформированным о характеристиках товара;
- узнавайте о рекомендованном возрасте и безопасности игрушки;
- никогда не покупайте игрушки без маркировки CE, которая должна быть нанесена или на саму игрушку, или на её упаковку. СЕ («европейское соответствие») – это специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС;
- обращайте внимание на маркировку СЕ, так как её легко спутать с другим знаком (China Export);
- соблюдайте ограничение по возрасту, особенно запрет для детей от 0 до 3 лет, так как такие игрушки могут нанести вред жизни и здоровью ребёнку;
- не покупайте игрушки с мелкими деталями для детей младше 3-х лет, так как они потом легко могут оказаться у малыша во рту.
Кроме этого, Агентство по защите прав потребителей советует относиться предельно серьёзно к выбору игрушек, так как в случае, если товар не подойдёт, покупатель не сможет его обменять на другой продукт в течение 14 дней, как это можно делать с рядом других товаров.