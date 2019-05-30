Что значит символ СЕ и с чем его можно спутать: Агентство по защите прав потребителей даёт советы по выбору игрушек

Что значит символ СЕ и с чем его можно спутать: Агентство по защите прав потребителей даёт советы по выбору игрушек

В связи с приближающимся Международным днём защиты детей количество проданных игрушек значительно возрастает, а вместе с этим увеличивается и вероятность того, что эти игрушки являются небезопасными и предоставляют угрозу для детей. В связи с этим Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком призывает потребителей более серьёзно и ответственно подходить к выбору игрушек для детей.

Игрушки привносят существенный вклад в развитие детей. Для того, чтобы дети смогли получить от них только пользу, следует учитывать следующие критерии при выборе игрушек:

  • будьте более избирательными и не покупайте игрушки в местах, которые вызывают сомнения;
  • не покупайте игрушки, в качестве которых вы усомнились;
  • задавайте вопросы продавцу. Вы имеете право быть полностью проинформированным о характеристиках товара;
  • узнавайте о рекомендованном возрасте и безопасности игрушки;
  • никогда не покупайте игрушки без маркировки CE, которая должна быть нанесена или на саму игрушку, или на её упаковку. СЕ («европейское соответствие») – это специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС;
  • обращайте внимание на маркировку СЕ, так как её легко спутать с другим знаком (China Export);
  • соблюдайте ограничение по возрасту, особенно запрет для детей от 0 до 3 лет, так как такие игрушки могут нанести вред жизни и здоровью ребёнку;
  • не покупайте игрушки с мелкими деталями для детей младше 3-х лет, так как они потом легко могут оказаться у малыша во рту.

Кроме этого, Агентство по защите прав потребителей советует относиться предельно серьёзно к выбору игрушек, так как в случае, если товар не подойдёт, покупатель не сможет его обменять на другой продукт в течение 14 дней, как это можно делать с рядом других товаров.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md