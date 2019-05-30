Что значит символ СЕ и с чем его можно спутать: Агентство по защите прав потребителей даёт советы по выбору игрушек

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В связи с приближающимся Международным днём защиты детей количество проданных игрушек значительно возрастает, а вместе с этим увеличивается и вероятность того, что эти игрушки являются небезопасными и предоставляют угрозу для детей. В связи с этим Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком призывает потребителей более серьёзно и ответственно подходить к выбору игрушек для детей.

Игрушки привносят существенный вклад в развитие детей. Для того, чтобы дети смогли получить от них только пользу, следует учитывать следующие критерии при выборе игрушек:

будьте более избирательными и не покупайте игрушки в местах, которые вызывают сомнения;

не покупайте игрушки, в качестве которых вы усомнились;

задавайте вопросы продавцу. Вы имеете право быть полностью проинформированным о характеристиках товара;

узнавайте о рекомендованном возрасте и безопасности игрушки;

никогда не покупайте игрушки без маркировки CE, которая должна быть нанесена или на саму игрушку, или на её упаковку. СЕ («европейское соответствие») – это специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС;

обращайте внимание на маркировку СЕ, так как её легко спутать с другим знаком (China Export);

соблюдайте ограничение по возрасту, особенно запрет для детей от 0 до 3 лет, так как такие игрушки могут нанести вред жизни и здоровью ребёнку;

не покупайте игрушки с мелкими деталями для детей младше 3-х лет, так как они потом легко могут оказаться у малыша во рту.

Кроме этого, Агентство по защите прав потребителей советует относиться предельно серьёзно к выбору игрушек, так как в случае, если товар не подойдёт, покупатель не сможет его обменять на другой продукт в течение 14 дней, как это можно делать с рядом других товаров.