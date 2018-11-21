Что за «образ» жизни?

Эдуард Побужанский – о поэзии, юбилейном сборнике, Мише Майере и о любви к Молдове

В этом году наш земляк, поэт и издатель, главный редактор московского издательства «Образ», член Союза писателей России Эдуард Побужанский свой 50-летний юбилей отметил выходом в свет сборника стихотворений «Между слов». Ровно полсотни написанных Эдуардом стихов разных лет сейчас переводятся на молдавский язык и будут изданы в будущем году.

Почему писарь света?

– Очень хорошо помню твой первый сборник стихов «Светосплетенья», который ты подарил нам, своим однокурсникам, на память. Что сегодня Эдуард Побужанский, уже состоявшийся поэт и издатель, может сказать о своём первом поэтическом опыте? Если бы тебе принесли эту поэтическую рукопись, что бы ты сказал её автору?

– Возможно, это прозвучит не очень скромно, но я бы сказал автору, что он чертовски талантлив. Самовлюблён, эпатажен, иногда резок и дерзок, но – талантлив. «Светосплетенья» написаны двадцатилетним юношей – отсюда многие недостатки и одновременно достоинства этой дебютной книги. Книга вышла в 1992 году тиражом 1500 экземпляров. Она продавалась во всех книжных магазинах, на неё вышло более десяти рецензий в прессе. Одним словом, это стало событием в литературной жизни Кишинёва тех лет. В конце концов благодаря этой книжке я и оказался в Москве. Сборник понравился известному поэту Юрию Кузнецову, и он отобрал меня в свой семинар на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. И в августе 1993 года я приехал в Москву. Думал, всего на два года, но, как видишь, задержался.

– В стихотворении «Про это» из первого сборника «В пределах малой родины» ты назвал себя «писарем света с жутким почерком». Сейчас, за её пределами, как бы ты себя назвал?

– Виртуальное пространство размыло границы. Я живу в Сети по 10–12 часов в сутки, и значит одновременно нахожусь и в Молдове, и в России, да в любом уголке мира, где звучит русское слово! У меня даже строки такие есть: «Мы близко так сидим – на расстоянии клика». Поэтому я не чувствую никакой оторванности от молдавской родни и друзей. Что касается самоопределения, то я остаюсь «писарем света», если говорить в категориях «свет – тьма», «истина – ложь», «бог – дьявол». А вот почерк стал ещё хуже, неразборчивее – я почти разучился писать ручкой. Могу только книжки подписывать.

О чём юбилейное неизбранное?

– Ты автор четырёх поэтических книг. Последняя вышла не так давно – весной 2018 года. Расскажи немного о ней.

– Книга «Между слов» вышла в канун моего пятидесятилетия. Она родилась совершенно неожиданно. Дело в том, что в последнее время я очень мало писал – творческий кризис накрыл меня почти сразу после окончания Литинститута и, если не считать периодов непродолжительной ремиссии, затянулся на десятилетия. И вдруг в начале прошлого года ко мне обратился молодой российский исполнитель Миша Майер и попросил написать текст для своего нового трека. Он же не знал, что я уже много лет как поэт в отставке! Я согласился – уж что-что, а слова для немудрёной песенки напишу! Так родилась песня «Вспоминай» – на неё сняли очень стильный видеоклип, который в социальной сети «ВКонтакте» набрал более миллиона просмотров за несколько первых дней! А я неожиданно для себя расписался до того, что хватило на целую книжку! Иллюстрации к ней сделал прекрасный художник Виктор Семдянов из Оренбуржья. Моё «юбилейное неизбранное» очень тепло встретила литературная общественность: состоялось несколько презентаций, одна из них – в московском Музее Серебряного века, вышло шесть рецензий в печатной и интернет-прессе, известный автор-исполнитель Нателла Болтянская пригласила меня в свою программу на радио «Эхо Москвы».

Как с рифмой по жизни?

– Когда читаешь многие твои стихи, то чувствуется, как написано в одном из комментариев в Фейсбуке под твоим стихотворением «Третий глаз», «лёгкая поступь глубокой мысли». С такой же лёгкостью ты их переносишь на бумагу или муки творчества всё-таки случаются?

– Выдавливать из себя поэзию – последнее дело. Если пишется – я пишу. Если нет – занимаюсь чем-то другим. Например редактурой. Последние лет семь я – о, какое же счастье! – живу стихами: своими, чужими, хорошими и не очень – разными… Я читаю постоянно, сотни строк в день! Ты даже можешь это интервью назвать «С рифмой по жизни!»

– Кого из поэтов-современников ты читаешь, так сказать, не по работе, а для себя?

– Как редактор, я всеяден, а как поэт – пристрастен. Мне близко творчество Дмитрия Быкова, Игоря Иртеньева, Вероники Долиной. Но я бы хотел назвать и тех авторов, чьи книги мы издаём, – например удивительный поэт Евгений Сливкин из США. Его новый сборник «Над Америкой Чкалов летит» получил очень хорошие рецензии в толстых московских журналах. Или, скажем, замечательный поэт Александр Лебедев, чью «Пенсионную книжку» избранных стихотворений я могу назвать литературным событием года. У нас вышла книга Алексея Глуховского «Знаки времени». Отец знаменитого писателя Дмитрия Глуховского оказался не только талантливым переводчиком, но и очень самобытным поэтом.

Какая она, своя ниша?

– Ты – основатель и руководитель издательства с лирическим названием «Образ». Вы выпускаете преимущественно поэтические сборники. Как вам удаётся держаться на плаву, учитывая жёсткую конкуренцию?

– Совершенно верно. «Образ» ориентирован прежде всего на поэтов. Даже проза, которая у нас тоже выходит, как правило, написана поэтами. Мы работаем в нише «книги за счёт авторов». Иногда находятся спонсоры (как правило, родственники или друзья автора), несколько книг в год выходят за счёт издательства. Это, как правило, сборники победителей литературных конкурсов. К слову, у нас есть и собственная поэтическая премия «Образ», с 2013 года издаётся одноимённый альманах-ежегодник. Это всё абсолютно некоммерческие проекты, и если не удаётся привлечь меценатов, я вкладываю личные средства… Втайне от домочадцев.

– Ты, как сам говоришь, – редкий специалист, редактор поэтических книг. Раздражают ли тебя авторы, пишущие безграмотно? Часто ли приходится сталкиваться с такими самородками? Согласился бы ты издать поэта, который пишет гениально, но неграмотно?

– «Грязный» текст, конечно, раздражает. Но не это самое страшное. Я не приемлю непрофессионализм. Вульгарное любительство, к сожалению, проявляется сегодня во всех сферах, включая книжное дело. На мой взгляд, если редактору ничего не говорят фамилии Розенталь и Мильчин (автор самых переиздаваемых справочников для издателей, редакторов и корректоров), то ему не место в профессии. Четыре из пяти претендентов на вакансию корректора, как правило, проваливают наше тестовое задание. И это не вчерашние выпускницы филфака, а опытные сотрудники, много лет проработавшие в разных редакциях.

Что же касается твоего вопроса… Общеизвестно, что, например, Маяковский был ужасающе безграмотным, чем и объясняется большое количество неологизмов в его произведениях (он попросту не знал, есть ли такое слово или нет), а запятые ему проставлял Осип Брик. Поэтому я спокойно отношусь к авторским ошибкам и опечаткам. Всё, что ещё не издано на бумаге, можно исправить.

Где место силы?

– Остались ли у тебя связи с Молдовой? Слышала, что наш однокурсник, поэт Игорь Гузун, переводит твои стихотворения на молдавский язык и что скоро даже выйдет книга. Это так?

– Молдова – моя родина, первая и главная. Это до сих пор для меня место силы, я провожу здесь пять-шесть недель в году, отдыхая душой и телом. Тут похоронено несколько поколений моих родственников. Тут живут мои самые дорогие люди: в Единцах – мама, самый важный человек в моей жизни, в Кишинёве – родная сестра и любимые племянницы.

Связывают меня с Молдовой и творческие узы. Я с большим интересом слежу за культурной жизнью родного края и радуюсь успехам русских литераторов.

Относительно моих личных творческих планов. Известный молдавский писатель и переводчик Игорь Гузун сделал мне потрясающий подарок на пятидесятилетие – он отобрал и перевёл на молдавский язык пятьдесят моих стихотворений разных лет. Надеюсь, книга-билингва «Забытые крылья» (с публикацией оригинальных текстов и их параллельным переводом) увидит свет в середине 2019 года. Обязательно состоятся презентации – одна в Москве, а вторая, разумеется, в Кишинёве. Так что скоро увидимся!

ДОСЬЕ

Эдуард Побужанский – поэт и издатель, главный редактор московского издательства «Образ». Родился 19 апреля 1968 года в г. Черновцы (Украина). Детство и юность провёл в Молдове, в г. Единцы. Окончил факультет журналистики МолдГУ (специализация «издательское дело») и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (мастерская Юрия Кузнецова). Работал на радио, в газетах и журналах.

Любовь Чегаровская