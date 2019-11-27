Что за Баррикады дальнобойщиков: реалии и домыслы

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Почему у Молдовы возникли проблемы с дозволами?

В последнее время вокруг накопившихся за несколько лет многочисленных проблем в сфере международных перевозок товаров автомобильным транспортом сформировалось множество мифов, которые зачастую становятся благодатной почвой для всяческих явно политических инсинуаций. И нынешние протестные настроения уже вылились в асоциальные действия, а именно в блокировку автотранспортных магистралей.

Какие они, Говорящие цифры?

Но прежде чем остановиться на нюансах данной конфликтной ситуации, рассмотрим ряд показателей официальной статистики.

В целом за 2018 год Республика Молдова экспортировала товаров на $2,7 млрд, или с ростом к предыдущему году на 11,6%. В том числе значительная их часть отгружалась автомобильным транспортом на общую сумму в $2,4 млрд и c опережающим темпом роста на 13,1%. А это 86,9% – от экспортных поставок всеми видами транспорта.

За первые восемь месяцев уже нынешнего года автоперевозки на экспорт составили $1,6 млрд с удельным весом в 87,0%.

Но ещё более значимы объёмы импорта. Из $5,8 млрд, ввезённых в Молдову за 2018 год товаров, автотранспортом было доставлено грузов на $4,8 млрд. Рост к 2017 году составил 18,4%. И за январь-август уже нынешнего года прибыло товаров на $3,2 млрд, или 84,7% к общему объёму импорта и с ростом к соответствующему периоду 2018 года на 3,3%.

Характерной особенностью данного рынка услуг, на котором крутятся большие деньги, является регламентирование участия в нём как молдавских перевозчиков, так и их зарубежных партнёров, как правило, на принципах паритета, скрупулёзно прописываемых в межгосударственных соглашениях. Ведь это рабочие места и доходы.

Объём перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и Молдовой в 2018 году составил более 600 тыс. тонн. По данным за 7 месяцев 2019 года объёмы двусторонних перевозок достигли 390 тыс. тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 14,3%. При этом доля молдавских перевозчиков в двустороннем рынке составила 80,8%, а вот российских – всего лишь 9,3%! Остальные 9,9% были реализованы перевозчиками третьих стран.

Где было Гладко?

Разумеется, подобное соглашение подписано и с Российской Федерацией. Вот только, как в известной пословице, – гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Если зайти на сайт Национального агентства автомобильного транспорта, то в рубрике Cooperarea – Comisii Mixte есть протоколы заседаний Российско-молдавской смешанной комиссии в области международного автомобильного сообщения, во многом отражающие ситуацию в данной сфере. И хотя последнее заседание этой комиссии прошло 6 ноября, пока на данном портале в качестве последнего можно найти протокол лишь от 15 августа 2019 года.

В нём, в частности, отмечается, что объём перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и Молдовой в 2018 году составил более

600 тыс. тонн. По данным за 7 месяцев уже нынешнего 2019 года объёмы двусторонних перевозок достигли 390 тыс. тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 14,3%. При этом доля молдавских перевозчиков в двустороннем рынке составила 80,8%, а вот российских – всего лишь 9,3%! Остальные 9,9% были реализованы перевозчиками третьих стран.

При этом за семь месяцев текущего года молдавскими перевозчиками было использовано 11 220 российских разрешений из 15 тысяч, выделенных Молдове для выполнения двусторонних и транзитных перевозок грузов, так называемых дозволов. Как известно, впоследствии было дополнительно передано нам ещё 500 таких разрешений. В то же время за те же семь месяцев российским перевозчикам было оформлено 4112 молдавских дозволов. И это количество вроде бы полностью покрывает годовую потребность в них российских транспортников.

На 2020 год пока имеется предварительная договорённость для каждой стороны по 16 тыс. двусторонних и транзитных разрешений для поставки товаров, включая и перевозку грузов как в третьи страны, так и из них без взимания платы за проезд по национальным дорогам.

«Паритет по-братски»

И вот здесь следует остановиться на двух принципиальных проблемах, которые не позволяют удовлетворить полную потребность, прежде всего Республики Молдова, в этих дозволах.

С одной стороны, распределение долей перевозок, как уже отмечалось выше, между нашими странами составило 80,8% и 9,3%! Разумеется, что подобный «паритет по-братски» вызывает закономерную обеспокоенность российской стороны. Тем более что подобная ситуация сохраняется уже не первый год. Поэтому россияне настоятельно предлагают вывозить часть молдавских товаров транспортом своих автомобильных компаний, активнее вовлекая их в этот бизнес на договорной основе. Но когда по согласованию с нами два месяца назад российские компании приехали в Кишинёв, молдавские экспортёры данную встречу фактически проигнорировали…

Отсюда продуцируются естественные вопросы: в Молдове действительно существуют проблемы с экспортом товаров в Россию исключительно из-за дефицита дозволов, которые стали лейтмотивом последних протестов, или же у нас беспардонно перетягивают одеяло на себя, желая экспортировать продукцию только национальными транспортными компаниями без соблюдения основополагающего принципа паритетности, который является базовым в грузоперевозках и с другими странами?

А с другой стороны, в условиях дефицита, а зачастую и искусственного, некоторые компании стали наживаться на перепродаже выписанных на них дозволов. Нашлись умельцы, способные вывести вписанные в эти документы прежние названия компаний и вписать новые реквизиты. Одна незадача: российская сторона усовершенствовала технологию идентификации дозволов и начала массово выявлять молдавских перевозчиков, которые воспользовались поддельными документами. В итоге последовали штрафы и возврат продукции.

Естественно, подобные нелицеприятные факты были доведены и до молдавской стороны. В свою очередь Национальное агентство автомобильного транспорта потребовало от перевозчиков, получивших разрешительные документы, отчитаться в их использовании. А поскольку значительная часть из них была фальсифицирована, то сотни дозволов объявили якобы утерянными…

Что Всему виной?

В целом в соответствии со статьёй 8 (1) Кодекса автомобильного транспорта № 150 от 17.07.2014 года, «органом, который обеспечивает внедрение документов государственных политик и национальных стратегий развития в области автотранспортных перевозок, проводит контроль и надзор за соблюдением автотранспортными операторами и предприятиями, осуществляющими сопутствующую автотранспортным перевозкам деятельность, национального и международного законодательства в данной области, является Национальное агентство автомобильного транспорта».

Далее в данном Кодексе расписываются функции этого госучреждения и его права, из которых следует, что львиная доля нынешних, по сути рукотворных проблем, стала следствием низкого профессионализма его сотрудников.

Тем не менее российская сторона пока проявляет терпимость и доброжелательность к представителям Республики Молдова и готова идти на различные компромиссы. Необходимо лишь этим по-доброму воспользоваться. И, как говорится, новому правительству – карты в руки.

В ТЕМУ

Почему показатели Шоковые?

По данным официальной статистики за годы независимости в Республике Молдова произошло обвальное сокращение как перевозки грузов, так и грузооборота, исчисляемого в тонно-километрах. Но, в отличие от вышерассмотренных показателей, данные об экспорте и импорте товаров, перевозимых различными видами транспорта, включая и грузовые автомобили, прежде не публиковались. Но даже если оценить нижеприводимые показатели, включающие как внутриреспубликанские перевозки, так и осуществлённые за пределами республики, то они повергают в шок. (См. таблицу.)

Как видим, в прежние годы значительная часть грузовых перевозок осуществлялась железнодорожным транспортом. И их многократное сокращение ожидаемо привело к сложной финансовой ситуации в данном секторе транспортных услуг. По итогам 2018 года, при объёме продаж в 1010,9 млн леев чистые убытки составили 65,2 млн леев, а накопленные долгосрочные задолженности достигли 269,2 млн плюс краткосрочные долги – 312,5 млн, включающие невыплаченную заработную плату – 54,8 млн леев. Дорожная инфраструктура, как и значительная часть подвижного состава, находится в плачевной ситуации. И пока реальных изменений к лучшему не предвидится.

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ