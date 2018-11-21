Что выбрать, чтобы похудеть?

Топ-8 вопросов о лишнем весе

Почему не стоит увлекаться модными диетами, какие продукты исключить и отчего мы набираем вес? М. Мокану, Резина

По данным Всемирной организации здравоохранения, лишний вес имеют 39% населения, а 13% страдают от ожирения. Тема эта чаще всего беспокоит женщин.

О том, как следить за весом и почему, сбрасывая килограммы, необходимо учитывать хронические заболевания, нам расскажет диетолог Елена Будзило.

Зачем необходимо проверить?

– Откуда берутся счастливчики, которые ни в чём из еды себе не отказывают, но не набирают лишний вес?

– Отсутствие предрасположенности к набору лишнего веса у человека может быть, во-первых, связано с генетикой. Во-вторых, у него могут быть ускорены обменные процессы. Причины разные: человек много двигается, занимаясь спортом или физкультурой, либо это напрямую связано с повышенной мозговой деятельностью. Если по роду занятий мужчина или женщина постоянно вынуждены что-то узнавать, запоминать, высчитывать, то на это тоже тратится много калорий.

– Связан ли набор веса с увеличением количества жировых клеток?

– Нет, не связан. Количество жировых клеток в организме любого человека напрямую связано с внутриутробным периодом, грудным вскармливанием и подростковым возрастом. И вот как это происходит: в третьем триместре беременности ребёнок начинает набирать массу тела, у него формируются клетки жировой ткани. Если в этот момент будущая мама будет неуёмно есть за двоих, то у малыша будет больше жировых клеток, чем у того, чья мама ела только за себя одну. Следующий период закладывания жировых клеток – это первые шесть месяцев кормления грудью. От жирности маминого молока зависит и количество жировых клеток в организме ребёнка. И, наконец, третий период – это подростковый возраст, когда в организме происходит активная гормональная перестройка, и если подросток много ест, у него тоже может наблюдаться рост количества жировых клеток. Во всех остальных случаях заложенные жировые клетки просто растут в объёме.

– Лишний вес и гормоны – какая между ними связь?

– Очень часто нестабильная щитовидная железа может спровоцировать у человека набор веса или излишнюю худобу. Самые распространённые заболевания, связанные со щитовидкой, – это гипотериоз, гипертериоз. Если у человека проблемы с лишним весом, важно следить за балансом гормонов. Проверять необходимо лептин, кортизол и грелин. Ещё важно, чтобы у человека было в достатке витамина D, который участвует в белковом и жировом обмене. Если его не хватает, происходит увеличение веса.

– Самый высокий рейтинг на нашем телевидении – у программ по борьбе с лишним весом. Насколько опасно для организма резкое похудение?

– Резкое похудение чревато тем, что организм попадает в тяжёлую стрессовую ситуацию. Изменяются гормональный фон и обменные процессы. А при большом стрессе могут произойти серьёзные изменения в половой сфере, щитовидная железа может выйти из строя. Жировая ткань как подушка, поддерживающая наши внутренние органы. Когда она исчезает, органы начинают смещаться в другое положение. Как результат, меняется кровообращение и угол наклона органов, организму нужно под это подстраиваться. Вдобавок резкое похудение может спровоцировать развитие различных болезней.

Сколько сбрасывать?

– Есть какие-то безопасные нормы снижения веса? Например, килограмм-два в месяц?

– Стандартная норма похудения – 500 г в неделю. Однако многое зависит от изначального веса человека. Жировая ткань содержит в себе жидкость. Когда человек начинает худеть, жидкость из жировой ткани уходит. Поэтому за первый месяц человек может потерять до 4-5 кг. Если вес небольшой, то без ущерба для здоровья за месяц может уйти 2-3 кг.

– Кто больше подвержен лишнему весу – женщины или мужчины?

– Без разницы. У нас много полных как среди мужчин, так и среди женщин. Это связано с культурой питания и малоподвижным образом жизни. Вышел из дома – сел в машину, вышел из машины – зашёл в офис, потом обратно домой. Физическая нагрузка должна быть у человека каждый день, а не от случая к случаю. Даже поход в спортзал два раза в неделю не даст вам тело мечты. Просто мужчинам, подверженным ожирению, быстрей удаётся скинуть лишний вес из-за присутствия в организме гормона тестостерона. Он повышает обменные процессы и сжигает жировую ткань. Для женщин природа задумала эстроген – гормон, который отвечает за вынашивание и выкармливание ребёнка. После угасания детородной функции в организме женщины кардинально меняется гормональный фон и идёт физиологичное наращивание жировой ткани. Поэтому в 70 лет стройного мужчину встретить более реально, чем женщину. Однако многое зависит от генетики и от того, как человек прожил свою жизнь.

Разве нет единой нормы?

– Говорят, чтобы похудеть, нужно выпивать по два литра воды в день. Это миф или реальность?

– Всё зависит от конкретного человека. Норма жидкости в сутки – 30 мл на килограмм веса. Однако если кто-то весом под 100 кг высчитал, что ему нужно пить по три литра в день, то он ошибся – это очень много. Нужно сначала рассчитать идеальную массу тела, а уже потом от этой идеальной массы высчитать, сколько миллилитров жидкости должен выпивать человек в день. Водный режим, как правило, составляет 1,5-2 л чистой воды в день. Но если у человека не всё в порядке с почками, такой объём жидкости ему противопоказан. Ещё важно контролировать, сколько жидкости в день человек вообще выпивает с супами и чаем. Общий литраж в сутки может быть у кого-то три, а у кого-то четыре или пять литров.

– Интернет пестрит новомодными диетами для похудения. Как правильно поступить: выбрать одну, перепробовать несколько или снижать вес каким-то другим способом?

– Ни одна из диет не учит правильному питанию и даёт лишь временный эффект. Большинство способов снижения веса устраняют следствие, а не причину лишних килограммов. Все диеты основаны на ограничениях, а это, в свою очередь, ведёт к несбалансированному питанию и заставляет организм постоянно чувствовать голод. Вдобавок если мы себе что-то запрещаем, то хотим этого больше всего на свете, а если не получаем, то испытываем упадок сил, стресс и чувство неудовлетворённости. Нередко такая ситуация может приводить к срывам. Но даже если сидя на диете вы достигаете заветного результата, то после возвращения к обычному питанию все потерянные килограммы с лёгкостью приходят обратно. Хорошо если вернётся только то, что потеряли. А иногда лишних кило становится больше, чем было до диеты. Вы не сможете всю жизнь питаться с ограничениями. Подумайте сами, сколько в будущем придётся затратить денег на лечение от неправильных и кратковременных диет. Согласитесь, лучше скорректировать своё питание, сделать его рациональным и полезным, чем потом ходить по докторам, принимать лекарственные препараты и соблюдать невкусные лечебные диеты.

Алёна Овчинникова

КСТАТИ

Что важно ограничить для снижения веса?

Майонез, мучное, сахар, сладкое, копчёное и солёное, так как соль задерживает жидкость в организме и мешает снижению веса. Жареные пирожки, чебуреки, жирные сорта мяса, рыбы, концентрированные бульоны, острые закуски, жареное, маринованные продукты, горчицу, лук, редьку, чеснок, кислые ягоды, фрукты, газированные напитки, торты, кремовые изделия, крепкий чай, крепкий кофе. Кетчуп и соевый соус можно использовать в разумных пределах.

Какие продукты включить в рацион?

В сутки необходимо съедать 400 г овощей, 200 г фруктов. Полезны все овощи, за исключением картофеля и бобовых: кабачки, все виды капусты, спаржа, патиссоны, морковь, свёкла, зелень. Ешьте всё, что связано с плохо перевариваемой клетчаткой. Она берёт на себя часть жиров и выводит их из организма. Включайте в рацион молочные продукты, постное мясо, птицу без кожи, нежирные сорта рыбы (камбала, хек, судак, речной окунь, треска, минтай, палтус). Старайтесь меньше жарить, а больше запекать, тушить, варить.