Что удалось и что пока не удалось сделать новой коалиции? Ответ президента (ВИДЕО)

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Глава государства считает, что за прошедший период времени новой правящей коалиции удалось добиться ряда важных результатов. Об этом Игорь Додон говорил в рамках программы на частном телеканале.

– За прошедший период времени новой правящей коалиции удалось: освободить ряд важных государственных структур от ставленников Демократической партии; сохранить экономическую, социальную и бюджетную стабильность; возобновить отношения с нашими внешними партнерами – и на Западе, и на Востоке, – перечислил президент.

В то же время, отметил он, новой власти пока не удалось назначить новых руководителей таких важных государственных учреждений, как Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Национальный антикоррупционный центр. Также пока не удалось привлечь к уголовной ответственности всех фигурантов громких дел, потому что во главе Генеральной прокуратуры не было людей, которые хотели бы это сделать. Глава государства надеется, что с назначением врио генпрокурора ситуация изменится.

– И третье, что мы не сделали, – не определили, на основании каких параметров мы будем дальше работать. Самое легкое – объединяться против кого-то. Объединиться во имя чего-то – всегда тяжелее. Поэтому нам нужно срочно определиться, что мы делаем дальше, как обеспечиваем рост пенсий и зарплат, рост экономики. Вместе с Майей Санду и Андреем Нэстасе мы договорились, что к концу июля, во вторник-среду, мы подпишем соглашение, в котором будет сказано и о наших приоритетах во внутренней и внешней политике, и о местных выборах, и так далее, – подчеркнул он.