Что удалось и что пока не удалось сделать новой коалиции? Ответ президента (ВИДЕО)

Что удалось и что пока не удалось сделать новой коалиции? Ответ президента (ВИДЕО)

Глава государства считает, что за прошедший период времени новой правящей коалиции удалось добиться ряда важных результатов. Об этом Игорь Додон говорил в рамках программы на частном телеканале. 

– За прошедший период времени новой правящей коалиции удалось: освободить ряд важных государственных структур от ставленников Демократической партии; сохранить экономическую, социальную и бюджетную стабильность; возобновить отношения с нашими внешними партнерами – и на Западе, и на Востоке, – перечислил президент. 

В то же время, отметил он, новой власти пока не удалось назначить новых руководителей таких важных государственных учреждений, как Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Национальный антикоррупционный центр. Также пока не удалось привлечь к уголовной ответственности всех фигурантов громких дел, потому что во главе Генеральной прокуратуры не было людей, которые хотели бы это сделать. Глава государства надеется, что с назначением врио генпрокурора ситуация изменится.

– И третье, что мы не сделали, – не определили, на основании каких параметров мы будем дальше работать. Самое легкое – объединяться против кого-то. Объединиться во имя чего-то – всегда тяжелее. Поэтому нам нужно срочно определиться, что мы делаем дальше, как обеспечиваем рост пенсий и зарплат, рост экономики. Вместе с Майей Санду и Андреем Нэстасе мы договорились, что к концу июля, во вторник-среду, мы подпишем соглашение, в котором будет сказано и о наших приоритетах во внутренней и внешней политике, и о местных выборах, и так далее, – подчеркнул он. 

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