Что-то пошло не так: Минюст внезапно решил пересмотреть результаты собственного конкурса на должность генпрокурора

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Результаты конкурса, организованного для замещения должности генерального прокурора Молдовы, будут пересмотрены. Об этом сообщила министр юстиции Олеся Стамате.

Данное решение она аргументировала якобы возникшим у общественности недовольством итогами результатов прошедшего состязании. Примечательно, что комиссия была создана по настоянию блока “АКУМ”, несмотря на то, что в Конституции такая процедура не прописана. Более того, члены комиссии были отобраны Министерством юстиции по собственным критериям, без какого-либо стороннего вмешательства в этот процесс.

Интересно, что один из членов комиссии, Игорь Боцан, отметил, что регламент комиссии не предусматривает изменения итогового списка кандидатов на этот пост. Таким образом, пока остается неизвестным, как именно Минюст собирается пересмотреть результаты.